Новый творческий сезон открылся в Тяжинском центре национальных культур

Участники клубного объединения «Юные таланты» подготовили программу «И вновь мы говорим всем: «Здравствуйте!». Ребят ждали игры, конкурсы и командные соревнования.

Участники программы поговорили о театральных профессиях и даже выступили в роли сценаристов – сами составили мини-сценарий. Следующим заданием стало воплощение в действии известной театральной фразы «Кушать подано».

В конкурсе «Театральный режиссер» ребята выбирали карточки с заданиями, согласно которым представляли пантомимы, выполняли упражнения и готовили этюды на заданные темы.

В экспромт-театре юные артисты не только перевоплощались в героев постановки, но и дополняли свои действия звуковым сопровождением. Кроме того ребята декламировали стихи о театре и сами вели программу мероприятия.

Открытие нового театрального сезона завершилось чаепитием и зажигательной дискотекой.