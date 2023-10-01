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Новый творческий сезон открылся в Тяжинском центре национальных культур

Участники клубного объединения «Юные таланты» подготовили программу «И вновь мы говорим всем: «Здравствуйте!». Ребят ждали игры, конкурсы и командные соревнования.
Участники программы поговорили о театральных профессиях и даже выступили в роли сценаристов – сами составили мини-сценарий. Следующим заданием стало воплощение в действии известной театральной фразы «Кушать подано».
В конкурсе «Театральный режиссер» ребята выбирали карточки с заданиями, согласно которым представляли пантомимы, выполняли упражнения и готовили этюды на заданные темы.
В экспромт-театре юные артисты не только перевоплощались в героев постановки, но и дополняли свои действия звуковым сопровождением. Кроме того ребята декламировали стихи о театре и сами вели программу мероприятия.
Открытие нового театрального сезона завершилось чаепитием и зажигательной дискотекой.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/10/2023
Культура
Тяжин
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