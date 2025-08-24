О роли диспансеризации в борьбе с алкоголизмом

Екатерина Игоревна Шабалина, фельдшер, заведующая кабинетом медицинской профилактики поликлиники N 9 Новокузнецкой горордской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова занимается диспансеризацией населения уже не первый год.

И один из вопросов, который важен на диспансеризации - вредные привычки, в том числе, вопрос о потреблении алкоголя.

"Моя задача - оценить общее состояние здоровья и выявить возможные факторы риска у пациента", - говорит Екатерина Игоревна. - Алкоголь - сильнейший яд нейротоксического действия. Главная мишень, куда стреляет алкоголь, это головной мозг. При алкоголизме поражаются многие органы, в том числе, печень и поджелудочная железа. Также страдает сердечно-сосудистая система, почки, желудок и пищеварительный тракт».

Алкоголь разрушает клетки, вызывает воспаления, провоцирует развитие хронических заболеваний, включая цирроз печени, панкреатит, а также увеличивает риск онкологических заболеваний.

Поэтому вопросы, которые обычно задает медицинский работник во время прохождения диспансеризации, касается частоты и объема употребления алкоголя. Эта информация используется для профилактического консультирования и определения необходимости дальнейшего лечения или рекомендаций.

Также фельдшер еще раз напоминает о прохождении диспансеризации. Записаться можно через Госуслуги, Врач42, колл-центр поликлиник НГКБ № по тел. (3843) 324-365.

