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Очередные выступления фронтовых концертных бригад состоялись в Мариинском округе

Фронтовая бригада Малопесчанского сельского Дома культуры подготовила для земляков концерт «С песней к Победе Великой». Вместе с односельчанами самодеятельные артисты вспоминали песни военных лет.
В городе Мариинске фронтовая бригада культурно-досугового объединения «Праздник» подарила жителям домов по улице Ленина незабываемую концертную программу. Своим творчеством земляков порадовали детский вокальный ансамбль «Улыбка», ансамбль «Праздник», хореографические коллективы «Росток» и «Ладушки», фольклорный ансамбль «Веселуха», Станислав Чечкин, Елена Тайлашева, Дарья Слабодчикова и Анна Бреус.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
17/04/2025
Культура
Мариинск

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