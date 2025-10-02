Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Офицер СОБР Росгвардии принял участие в церемонии открытия Стенда Памяти в Кемерове

В областном центре на территории управления Ленинского района состоялось торжественное открытие Стенда Памяти, посвященного жителям региона, отдавшим жизнь при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. В мероприятии принял участие сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

В ходе памятного мероприятия собравшихся приветствовали ветераны Росгвардии, которые подчеркнули важность сохранения памяти о подвиге защитников Отечества для воспитания молодого поколения. После вступительных слов состоялась торжественная церемония открытия и возложение цветов к Стенду Памяти. Совместно с ветеранами, представителями общественности, духовенства и родственниками погибших участники почтили память героев, чьи имена навсегда вписаны в историю региона.

На стенде размещены портреты 60 кузбассовцев, павших в зоне боевых действий. Участники церемонии отметили, что сохранение их памяти – это проявление благодарности и уважения к тем, кто ценой собственной жизни стоял на защите Отечества.

 

Фото: Росгвардия

02/10/2025
