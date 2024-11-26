Отделение СФР по Кемеровской области открыло в Новокузнецке Центр общения старшего поколения

Центр общения старшего поколения открылся на базе клиентской службы Отделения СФР в Куйбышевском и Новокузнецком районе. Это уже четвертый Центр общения в городе и четырнадцатый – в Кузбассе.

В мероприятии приняли участие заместитель управляющего Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Тарас Башкиров, заместитель главы Новокузнецкого муниципального округа по социальным вопросам Инна Мисякова, руководитель аппарата администрации Куйбышевского района Екатерина Бисенова, представители ветеранских организаций районов и активные пенсионеры города. Перед первыми гостями Центра выступил хор «Золотая осень» новокузнецкого Дворца культуры «Алюминщик» и скрипичный дуэт преподавателей детской школы искусств №47.

В Центре есть всё необходимое: компьютеры с подключением к интернету, мини-библиотека, настольные игры. В ближайшее время здесь пройдут лекции об ответственном отношении к своему здоровью, занятия по пенсионной и финансовой грамотности, на которых специалисты расскажут о том, как противостоять мошенничеству, встречи, посвященные Дню матери и приближающимся новогодним праздникам.

«Посетители новокузнецких Центров общения старшего поколения очень инициативны. Пенсионеры ходят на краеведческие экскурсии, театральные представления и концерты, организуют различные встречи по интересам. Уверен, что новый Центр общения старшего поколения тоже будет жить активной жизнью», — подчеркнул Тарас Башкиров.

Партнерами площадки стали администрации Куйбышевского района Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа, управления соцзащиты, центр социального обслуживания Новокузнецкого муниципального округа, Центральная городская библиотека имени Н.В. Гоголя города Новокузнецка, фонд «Защитники Отечества», ветеранские организации.

Новый Центр общения старшего поколения открыт каждый будний день по графику работы клиентской службы: пн-чт – с 8:30 до 17:30, пт – с 8:30 до 16:30.

Ждем вас по адресу: Новокузнецк, проспект Строителей, 67.

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Фото: ОСФР