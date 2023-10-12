Пищевой мониторинг

Ежегодно предприятия Кемеровской области, включенные в Реестр экспортеров и Реестр стран Таможенного союза, в обязательном порядке участвуют в реализации мероприятий Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по государственной работе «Испытания и (или) экспертиза подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору) товаров. Экспорт АПК».

Основной задачей проведения указанных мероприятий является отбор проб сырья и продукции на всех этапах производства и обращения с целью подтверждения безопасности продукции животного и растительного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении, а также защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

По итогам работы Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу за 9 месяцев 2023 года в рамках реализации программы пищевого мониторинга на предприятиях-экспортерах Кемеровской области отобрано 66 проб пищевой продукции, биоматериала, кормов и кормовых добавок, из них: молоко сырое – 5; молочная продукция – 20; мясная продукция – 3; яйцо куриное – 7; мясо птицы – 4; мед натуральный – 4; кормов для продуктивных и непродуктивных животных – 13; биоматериал – 10 проб.

В отборе проб участвовали: АО «Новокузнецкий хладокомбинат», ООО «МПО «Скоморошка», АО «Эйч энд Эн» г. Кемерово, АО «Кузбасская птицефабрика» п. Степной Новокузнецкого района, ООО «Птицефабрика Инская» д. Осиновка Беловского района, ООО «Анжерские колбасы» г. Анжеро-Судженск, ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» г. Новокузнецк, ООО «Кузбассконсервмолоко» п. Тяжинский, ИП Малышев Л.Г. д. Лукьяновка Прокопьевского района, ООО «Ереминский завод натуральных кормов» д. Еремино Промышленновского района, ООО «ПК «Рассвет» г. Юрга, ООО «Селяна» п. Кузбасский Кемеровского района.