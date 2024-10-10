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После вмешательства прокуратуры города Березовский установлено освещение на территории городского музея

Прокуратурой города Березовского проведена проверка соблюдения законодательства при благоустройстве территории города.

Установлено, что прилегающая к Городскому музею имени В.И. Плотникова территория не оснащена уличными фонарями. Отсутствие освещения нарушало права жителей населенного пункта на безопасное пребывание в общественном месте, а также не обеспечивало в полной мере защищенность объекта культуры. 

В целях устранения нарушений прокуратурой города директору муниципального учреждения внесено представление, в Березовский городской суд направлено исковое заявление о возложении на Администрацию города Березовский обязанности оснастить территорию музея дополнительными фонарями.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время решение суда исполнено, на территории Городского музея имени В.И. Плотникова установлено необходимое освещение. 

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Общество
Березовский
kuzbassnews.ru
10/10/2024
Общество
Березовский
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