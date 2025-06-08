Праздник русской березки прошел в селе Кубитет Тяжинского округа

Участники узнали о традициях Дня Святой Троицы, символизирующего сошествие Святого Духа и начало лета. Специалисты Кубитетского сельского Дома культуры рассказали ребятам, как в старину дома и храмы украшали березовыми ветвями и цветами, а также об обрядах Русальной недели, связанных с почитанием природы и предков.

Затем дети приняли участие в народных играх. По давней традиции молодые люди украшали лентами березку, водили хороводы и исполняли обрядовые песни.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности