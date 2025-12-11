Прокуратура Ленинска-Кузнецкого направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Полысаево в мошенничестве

Прокуратура Ленинска-Кузнецкого утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Полысаево. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

По версии следствия, обвиняемый, не имея медицинского образования, с 2023 года оказывал услуги нетрадиционной медицины по адаптивной физической культуре детям-инвалидам. Для своей деятельности он использовал магниты, фактически не обладающие целебными свойствами, которые продавал родителям несовершеннолетних.

Обвиняемый рассказывал, что приобретает их за границей, количество их ограничено, а в нашей стране купить такие магниты невозможно. Получая согласие на применение такого способа оздоровления, мужчина в дальнейшем приезжал по адресу проживания клиентов, где проводил процедуры. После окончания 10-дневного курса «лечения» он убеждал родителей в необходимости продолжить терапию, для чего они должны были приобретать у него новые партии магнитов.

При этом установлено, что мужчина покупал их на маркет-плейсах за 300-350 рублей, а затем реализовывал за 30 - 58 тыс. рублей.

Таким образом, обвиняемый обманул трех человек. Общая сумма причиненного ущерба составила 119 тыс. рублей. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления мужчина не признал, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В рамках уголовного дела потерпевшие заявили иски о взыскании с фигуранта суммы ущерба.

Уголовное дело направлено в Ленинск-Кузнецкий городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области