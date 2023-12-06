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Прокуратура Яшкинского района контролирует ход строительства детского сада

Прокуратурой Яшкинского района проведена проверка соблюдения требований законодательства при реализации национального проекта «Демография».

Проверкой установлено, что Министерством строительства Кузбасса заключен государственный контракт с ООО СЗ «Спецстрой» на строительство детского сада на территории пгт. Яшкино. Срок исполнения контрактных обязательств – до 31 октября 2023 года. Однако в установленный государственным контрактом срок подрядчик обязательства не исполнил, строительство детского сада не завершено до настоящего времени.

По выявленным нарушениям действующего законодательства прокурором Яшкинского района в отношении директора ООО СЗ «Спецстрой» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

По постановлению прокурора суд привлек должностное лицо ООО СЗ «Спецстрой» к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей.

Завершение строительства детского сада находится на особом контроле прокурора района.

 

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

Образование
Общество
Яшкино
kuzbassnews.ru
06/12/2023
Образование
Общество
Яшкино

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