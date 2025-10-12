Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Работникам ТЦ понадобилась помощь росгвардейцев из-за прокопчанки, разгромившей игровой автомат

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 21‑летнюю девушку, которая из-за обиды повредила игровой автомат с игрушками.

В вечернее время росгвардейцы прибыли к городскому торговому центру по сигналу кнопки тревожной сигнализации. На месте инцидента работник торговой точки указал на поврежденное имущество, а также предполагаемую виновницу, которой оказалась местная жительница.

По предварительной информации, девушка попытала удачу в игровом автомате с призами, однако после неудачной попытки расстроилась и нанесла удар кулаком по стеклянной панели игрового автомата, повредив ее. Работники объекта незамедлительно вызвали наряд Росгвардии для принятия мер реагирования.

Росгвардейцы успокоили горожанку и для разбирательства передали сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

12/10/2025
