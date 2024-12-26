Региональные соревнования по пауэрлифтингу состоялись в Анжеро-Судженске

Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Анны Александровны Ракитской. По итогам соревнований ребята заняли призовые места.

В классическом троеборье Юлия Павлова вышла на первое место в весовой категории 47 кг с результатом 217,5 кг и заняла третье место в абсолютном зачете. Александр Кутерин на втором месте в весовой категории до 74 кг с результатом 487,5 кг и на первом месте в абсолютном зачете.

В жиме классическом Юлия Павлова заняла первое место в весовой категории 47 кг. Степан Ануфриев – на втором месте в весовой категории 59 кг. Дмитрий Дячек вышел на второе место в весовой категории 66 кг. Александр Кутерин занял первое место в весовой категории 74 кг и первое место в абсолютном зачете. Алексей Васюхно – на втором месте в весовой категории 74 кг. Дмитрий Василенко занял первое место в весовой категории 83 кг.

Фото: Тяжинская ДЮСШ