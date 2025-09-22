Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы оказали помощь участнице спортивного забега, которой стало плохо

В городе Осинники сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во время обеспечения общественного порядка на спортивном мероприятии пришли на помощь 13-летней горожанки, которой внезапно стало плохо во время забега.

Во время забега на дистанции росгвардейцы заметили, как одна из участниц потеряла сознание. Стражи правопорядка, дежурившие на мероприятии, незамедлительно отреагировали: перенесли подростка в тень, чтобы облегчить состояние, и оставались рядом до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Прибывшие медики осмотрели пострадавшую, после чего сотрудники Росгвардии помогли погрузить девушку в карету скорой помощи для последующей госпитализации.

Благодаря оперативным и слаженным действиям росгвардейцев участнице была своевременно оказана необходимая помощь.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
22/09/2025
