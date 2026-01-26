Росгвардейцы помогли ветерану тыла справиться с последствиями снегопада

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посетили ветерана тыла - 96-летнюю труженицу Елизавету Степановну Закирову, проживающую одна в частном доме, и оказали ей помощь после сильного снегопада.

Из-за обильных осадков придомовая территория оказалась завалена снегом, что значительно осложнило передвижение пожилой женщины. Самостоятельно справиться с последствиями стихии она не могла. Росгвардейцы привели в порядок двор и расчистили подходы к дому, восстановив возможность безопасного выхода на улицу.

В ходе визита сотрудники вневедомственной охраны пообщались с ветераном, поинтересовались ее самочувствием и бытовыми вопросами. Гости принесли небольшие угощения и за чашкой чая пообщались с хозяйкой дома. Особое внимание было уделено теме личной безопасности: росгвардейцы напомнили о правилах осторожного общения с незнакомыми людьми и способах защиты от телефонного мошенничества.

«Подобные встречи носят у нас регулярный характер и являются важной частью работы по поддержке пожилых граждан, особенно тех, кто в силу возраста и состояния здоровья нуждается в дополнительном внимании и помощи», — отметил сотрудник филиала вневедомственной охраны младший сержант Максим М.

Во время Великой Отечественной войны, будучи совсем молодой, Елизавета Степановна трудилась в одном из колхозов Юрги, внося свой вклад в общую Победу. Её трудовой путь остаётся примером стойкости и самоотверженности. Сотрудники Росгвардии считают важным сохранять живую связь поколений и оказывать поддержку тем, чья жизнь неразрывно связана с историей страны.

Фото: Росгвардия