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Росгвардейцы поздравили участников локальных войн с Днем народного единства

В областном центре сотрудники территориального управления Росгвардии и ОМОН «Оберег» в честь Дня народного единства встретились в городском госпитале ветеранов с участниками локальных войн, в том числе кузбассовцами, выполняющими задачи в зоне специальной военной операции.

Совместно с другими творческими коллективами стражи правопорядка подготовили небольшую концертную программу для создания хорошего настроения. Так, сотрудник ОМОН «Оберег» младший сержант Никита Н. исполнил песню «Здравствуй, мама» на стихи Роберта Рождественского с гитарным аккомпанементом. С проникновенной «Балладой о зенитчицах» для ветеранов выступила сотрудница территориального управления Росгвардии майор Ольга Алямкина.

Как отметила майор Ольга Геннадьевна: «Подобные мероприятия помогают не только разнообразить досуг бойцов, но и ускорить процесс реабилитации тех, кто вернулся со спецоперации».

Военнослужащие выразили благодарность за внимание, которое им оказали и подчеркнули, что такие проявления поддержки всегда вдохновляют и придают сил.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
05/11/2024
Общество
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