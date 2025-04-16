Росгвардейцы пресекли агрессию в отношении бригады скорой помощи

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя другого региона, который устроил дебош на территории станции скорой медицинской помощи.

В вечернее время росгвардейцы получили сигнал, поступивший с машины медицинской бригады. Прибыв к станции скорой медицинской помощи, стражи правопорядка обнаружили мужчину, который нарушал общественный порядок. Для выяснения обстоятельств сотрудники Росгвардии успокоили и задержали 32-летнего жителя Омска с признаками неустановленного опьянения.

По предварительной информации, находившийся в нетрезвом состоянии гражданин подошёл к бригаде медиков под предлогом необходимости оказания помощи. После того как специалисты не выявили у него признаков заболеваний, мужчина начал проявлять агрессивное поведение, выраженное в словесном конфликте и попытках физического контакта с персоналом. Затем он проследовал за медицинскими работниками на территорию станции, где продолжил вести себя неадекватно и высказывать угрозы в адрес одного из фельдшеров. В связи с возникшей ситуацией было принято решение о нажатии кнопки экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали омича сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой, позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия