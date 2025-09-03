Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка в трамвае

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира в общественном транспорте.

В ночное время группа задержания прибыла на сигнал тревоги, поступивший с одного из трамваев, который остановился на улице Серова. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили граждан, удерживавших мужчину. Росгвардейцы задержали 45-летнего местного жителя для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с пассажирами и мог спровоцировать потасовку в вагоне. Вагоновожатая остановила трамвай и нажала тревожную кнопку, а бдительные граждане удерживали нарушителя до прибытия группы задержания.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробности будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В рамках проекта по обеспечению безопасности на общественном транспорте и защиты пассажиров от противоправных действий Росгвардия установила тревожные кнопки в трамваях Прокопьевска. При поступлении сигнала группа задержания оперативно прибывает на место происшествия, устанавливает причину срабатывания и принимает меры по задержанию нарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
03/09/2025
Происшествия
Прокопьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus