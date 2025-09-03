Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка в трамвае

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира в общественном транспорте.

В ночное время группа задержания прибыла на сигнал тревоги, поступивший с одного из трамваев, который остановился на улице Серова. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили граждан, удерживавших мужчину. Росгвардейцы задержали 45-летнего местного жителя для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с пассажирами и мог спровоцировать потасовку в вагоне. Вагоновожатая остановила трамвай и нажала тревожную кнопку, а бдительные граждане удерживали нарушителя до прибытия группы задержания.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробности будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В рамках проекта по обеспечению безопасности на общественном транспорте и защиты пассажиров от противоправных действий Росгвардия установила тревожные кнопки в трамваях Прокопьевска. При поступлении сигнала группа задержания оперативно прибывает на место происшествия, устанавливает причину срабатывания и принимает меры по задержанию нарушителей.

Фото: Росгвардия