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Росгвардейцы разыскали предполагаемую виновницу в краже спортивного инвентаря

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в задержании местной жительницы, которая может быть причастна к хищению товара из рыболовного магазина.

В вечернее время на маршруте патрулирования росгвардейцы обнаружили и задержали на одной из городских улиц гражданку, подходящую по приметам на подозреваемую в имущественном преступлении. Задержанной оказалась 35-летняя местная жительница, которая находилась в розыске.

По предварительной информации, разыскиваемая горожанка похитила из рыболовного магазина два спортивных костюма и боксерскую грушу, после чего скрылась. Похищенный товар женщина могла сбыть в одном из комиссионных магазинов.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали предполагаемую виновницу сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия постоянно улучшает свою систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия и эффективный розыск подозреваемых. Важным элементом в предотвращении преступлений является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу, с информацией о которой можно ознакомиться на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
25/08/2024
Происшествия
Топки
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