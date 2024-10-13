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Росгвардейцы задержали горожанина, который напугал хозяйку квартиры, повредив ее окно

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия и задержал незваного гостя, повредившего имущество местной жительницы.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о буйных действиях топкинца на улице Пионерской. По прибытии на место стражи правопорядка встретили хозяйку одной из квартир, которая описала предполагаемого виновника в повреждении окна. Неподалеку росгвардейцы задержали 45-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришёл к многоквартирному дому и разбил кулаком окно на первом этаже, принадлежащее 41-летней местной жительнице. После этого он скрылся с места происшествия. После задержания злоумышленник объяснил, что якобы перепутал квартиру с жильем своего знакомого.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
13/10/2024
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Топки
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