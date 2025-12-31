Росгвардейцы задержали похитительницу товаров к новогоднему столу

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал женщину, попытавшуюся скрыться из торговой точки с неоплаченным товаром в своей сумке.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли по сигналу тревоги на территорию охраняемого торгового объекта по проспекту Строителей. Персонал магазина указал на предполагаемую виновницу, которую росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, 52-летняя местная жительница сложила в продуктовую тележку товар на сумму более 8 000 рублей, среди которого несколько пачек красной рыбы, мандарины и чай. Продукцию злоумышленница переложила в свою сумку, после чего прошла мимо кассовой зоны без оплаты и направилась к выходу. Работники заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечёт ответственность, вплоть до уголовной. Кроме того, в Росгвардии подчёркивают эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для защиты различных форм собственности. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место, установит причину срабатывания и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия