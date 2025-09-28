Росгвардейцы задержали похитителя торта и рыбы из городского гипермаркета

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который попытался выйти из торгового зала гипермаркета с неоплаченным товаром.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке на проспекте Строителей. На месте сотрудники Росгвардии обнаружили посетителя, у которого находилась сумка с неоплаченной продукцией. Для проверки информации местный житель был задержан.

По предварительным данным, мужчина сложил в свою сумку торт и около килограмма лосося. На кассе мужчина оплатил лишь часть покупок, после чего попытался пройти к выходу, не рассчитавшись за остальной товар. Его действия были замечены сотрудниками торговой точки, которые незамедлительно нажали кнопку экстренного вызова Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной.

Фото: Росгвардия