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Росгвардия Кузбасса и благотворительный фонд сняли клип о важнейших событиях года

Представители Росгвардии Кузбасса совместно с благотворительным фондом «Поверь в счастье» и общественной организацией «Опора России» подготовили новогодний клип на песню «Ветер перемен» на музыку Максима Дунаевского и стихи Наум Олева. Композицию исполнили не профессиональные артисты, а волонтеры и представители Росгвардии, объединённые общей целью поддержать тех, кто сталкивается с трудностями.

В клипе отражены важные моменты уходящего года: увековечение памяти павших бойцов, помощь семьям участников специальной военной операции, а также многочисленные благотворительные инициативы для детей, осуществляемые совместными усилиями благотворительного фонда при участи Росгвардии.

Авторы проекта стремились донести мысль о том, что любые испытания сменяются новыми возможностями и надеждой.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
01/01/2025
Общество
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