Сборная Кузбасса выиграла золото на первенстве России по регби среди девушек

В Москве в минувшие выходные состоялось первенство России по регби-7 среди девушек до 18 лет. На турнир съехались 10 лучших команд страны. В противостоянии с сильнейшими сверстницами уверенную победу на соревнованиях одержала сборная Кузбасса! Наши спортсменки добились успеха во всех шести матчах в рамках первенства. На групповой стадии Кемеровская область оказалась сильнее Нижегородской области (30:0), Калининградской области (19:5), Ростовской области (48:5) и Краснодарского края (21:0). В полуфинале кузбасские регбистки одолели сборную Дагестана (10:5), в финале – сборную Московской области (27:0). Чемпионками России до 18 лет стали: Алина Смаль, Полина Есикова, Виктория Алтухова, Софья Бузмакова, Полина Шункова, Ольга Толстенкова, Мария Науменко, Ксения Лашинская, Юлия Краус, Кристина Калимуллина, Виктория Маховикова, Евгения Бигеева, Алена Томилина и Анастасия Татарчук. Последнюю организаторы также признали лучшим игроком сборной Кузбасса. Золотую команду подготовили к турниру наставники Александр Грязев, Олег Сибиряков, Константин Сычугов и Светлана Дужий. Фото: пресс-служба новокузнецкого регбийного клуба «Металлург»