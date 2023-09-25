Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сборная Кузбасса выиграла золото на первенстве России по регби среди девушек

В Москве в минувшие выходные состоялось первенство России по регби-7 среди девушек до 18 лет. На турнир съехались 10 лучших команд страны. В противостоянии с сильнейшими сверстницами уверенную победу на соревнованиях одержала сборная Кузбасса! Наши спортсменки добились успеха во всех шести матчах в рамках первенства. На групповой стадии Кемеровская область оказалась сильнее Нижегородской области (30:0), Калининградской области (19:5), Ростовской области (48:5) и Краснодарского края (21:0). В полуфинале кузбасские регбистки одолели сборную Дагестана (10:5), в финале – сборную Московской области (27:0). Чемпионками России до 18 лет стали: Алина Смаль, Полина Есикова, Виктория Алтухова, Софья Бузмакова, Полина Шункова, Ольга Толстенкова, Мария Науменко, Ксения Лашинская, Юлия Краус, Кристина Калимуллина, Виктория Маховикова, Евгения Бигеева, Алена Томилина и Анастасия Татарчук. Последнюю организаторы также признали лучшим игроком сборной Кузбасса. Золотую команду подготовили к турниру наставники Александр Грязев, Олег Сибиряков, Константин Сычугов и Светлана Дужий. Фото: пресс-служба новокузнецкого регбийного клуба «Металлург» 

Спорт
kuzbassnews.ru
25/09/2023
Спорт
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus