Сотрудники Отделения СФР по Кемеровской области исполнили мечты четверых кузбасских детей в рамках акции «Елка желаний»

В преддверии Нового года сотрудники Отделения Социального фонда России по Кемеровской области приняли участие в ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и подарили праздник детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Силами коллектива были исполнены заветные мечты четверых юных кузбассовцев.

В этот раз традиционная акция «Ёлка желаний» проходит в стране с 5 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. Любой человек может подарить новогоднее чудо ребенку, оставившему заявку на сайте елкажеланий.рф

Сотрудники регионального Отделения Соцфонда выступили в роли волшебников для юных кузбассовцев из городов Юрга и Кемерово.

15-летний Артем из Юрги учится в восьмом классе. Его главное увлечение - проектирование и конструирование: он создаёт из Lego сложные машины и механизмы, которые могут управляться с пульта. Новогодним подарком, о котором он мечтал, стал конструктор. Эта игрушка откроет перед начинающим инженером новые возможности для творчества и совершенствования навыков. А беспроводные наушники помогут погружаться в мир идей под любимую музыку.

Юный житель этого же города четырехлетний Артемий загадал желание – получить в подарок умную колонку. У мальчика есть старшая сестрёнка, пятилетняя Ева. Сотрудники регионального Отделения СФР не забыли и о ней, подарив девочке кукольный набор со всем необходимым для интересных игр.

Самым маленьким мечтателем стала трехлетняя Кира из Кемерова. Мама рассказала, что дочка очень веселый ребенок и любит музыкальные игрушки. Девочке нужен тренажер для растяжки. Кира получила в подарок комплект, состоящий из двух напольных мини-шведских стенок: станок для растяжки и тренажер для шпагата.

«Для нас это не просто корпоративная благотворительность, а возможность подарить частичку тепла и веры в чудо тем, кто в этом особенно нуждается. Видеть счастливые глаза детей - лучшая награда и напоминание о том, что наша работа - это, в первую очередь, помощь людям», - отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Фото: ОСФР