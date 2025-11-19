Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Сотрудники Росгвардии оказали помощь ветерану тыла после обильного снегопада

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии навестили 96-летнюю труженицу тыла Елизавету Степановну Закирову, проживающую одна в частном доме. Росгвардейцы регулярно навещают пожилую женщину, помогая ей справляться с бытовыми трудностями.

 После обильного снегопада территория вокруг дома Елизаветы Степановны оказалась непроходимой, и самостоятельно справиться с последствиями стихии она не могла. На помощь пришли сотрудники Росгвардии. Бойцы расчистили двор и подходы к дому, обеспечив возможность безопасно выходить на улицу.

Ветеран призналась, что из-за почтенного возраста и состояния здоровья крайне редко покидает дом, поэтому такая поддержка для неё особенно важна. Гости принесли небольшие угощения и, за чашкой чая, поговорили с Елизаветой Степановной о её делах и самочувствии.

Кроме хозяйственной помощи, росгвардейцы провели профилактическую беседу о мерах безопасности. Пожилая женщина сообщила, что ей регулярно поступают звонки от незнакомцев, однако она всегда прерывает подозрительные разговоры. Сотрудники ещё раз напомнили о необходимости сразу завершать любые звонки, где требуют назвать личные данные или предлагают сомнительные услуги, и порекомендовали при любых сомнениях обращаться к ним.

В завершение встречи бойцы пожелали Елизавете Степановне здоровья и пообещали в ближайшее время вновь её навестить.

Пенсионерка тепло поблагодарила стражей правопорядка за внимание и заботу: «Молодцы ребята, как бы я жила без вас. Пришли, помогли, вычистили дорожки. Будьте здоровы!»

Во время Великой Отечественной войны, будучи совсем молодой, Елизавета Степановна трудилась в одном из колхозов Юрги, внося свой вклад в общую Победу. Сегодня её судьба и трудовой подвиг остаются примером стойкости и самоотверженности для молодого поколения, которое росгвардейцы стремятся вовлекать в такие встречи, формируя в них уважение к истории своей страны и её героям.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
19/11/2025
