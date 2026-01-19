Транспортная полиция Сибири подвела итоги работы за год

В ходе работы коллегии генерал-майор полиции Игорь Бояринов поздравил ряд сотрудников транспортной полиции Сибири, достигших высоких результатов в службе, и вручил награды. Указом Президента России медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждены полковник полиции Борис Тарасов – начальник отдела собственной безопасности УТ МВД России по СФО и полковник полиции Артем Добычев – начальник уголовного розыска Кузбасского ЛУ МВД России. Почетных знаков МВД России, ведомственных медалей Министерства, Благодарностей Министра внутренних дел и начальника ГУТ МВД России, наград полномочного представителя Президента в СФО и Министерства транспорта России удостоены более 20 сотрудников УТ МВД России по СФО, Алтайского, Сибирского, Кузбасского, Омского ЛУ МВД России, ЛО МВД России на станциях Новосибирск, Барабинск и Иланская.

Так, специальное звание «подполковник полиции» на одну ступень выше предусмотренного замещаемой должностью присвоено Игорю Гагарину – командиру отдельной роты патрульно-постовой службы Кузбасского ЛУ МВД России, который более 23 лет возглавляет подразделение. Под его руководством рота ППСП стабильно занимает ведущие позиции по выявлению и раскрытию преступлений.

По результатам оперативно-служебной деятельности в 2025 году первое место занял линейный отдел МВД России на станции Инская. Второе место присуждено линейному отделу МВД России на станции Иланская, а третье – линейному отделу МВД России на станции Новосибирск.

Завершая заседание, заместитель начальника ГУТ МВД России обозначил приоритетные задачи на предстоящий период и наметил конкретные шаги по повышению эффективности работы. Он выразил благодарность личному составу за службу, пожелав дальнейших профессиональных успехов, и отдельно отметил тех, кто сегодня получил заслуженные награды.

Фото: УТ МВД России по СФО