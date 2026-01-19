Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Транспортная полиция Сибири подвела итоги работы за год

В ходе работы коллегии генерал-майор полиции Игорь Бояринов поздравил ряд сотрудников транспортной полиции Сибири, достигших высоких результатов в службе, и вручил награды. Указом Президента России медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждены полковник полиции Борис Тарасов – начальник отдела собственной безопасности УТ МВД России по СФО и полковник полиции Артем Добычев – начальник уголовного розыска Кузбасского ЛУ МВД России. Почетных знаков МВД России, ведомственных медалей Министерства, Благодарностей Министра внутренних дел и начальника ГУТ МВД России, наград полномочного представителя Президента в СФО и Министерства транспорта России удостоены более 20 сотрудников УТ МВД России по СФО, Алтайского, Сибирского, Кузбасского, Омского ЛУ МВД России, ЛО МВД России на станциях Новосибирск, Барабинск и Иланская.

Так, специальное звание «подполковник полиции» на одну ступень выше предусмотренного замещаемой должностью присвоено Игорю Гагарину – командиру отдельной роты патрульно-постовой службы Кузбасского ЛУ МВД России, который более 23 лет возглавляет подразделение. Под его руководством рота ППСП стабильно занимает ведущие позиции по выявлению и раскрытию преступлений.

По результатам оперативно-служебной деятельности в 2025 году первое место занял линейный отдел МВД России на станции Инская. Второе место присуждено линейному отделу МВД России на станции Иланская, а третье – линейному отделу МВД России на станции Новосибирск.

Завершая заседание, заместитель начальника ГУТ МВД России обозначил приоритетные задачи на предстоящий период и наметил конкретные шаги по повышению эффективности работы. Он выразил благодарность личному составу за службу, пожелав дальнейших профессиональных успехов, и отдельно отметил тех, кто сегодня получил заслуженные награды.

Фото: УТ МВД России по СФО

Общество
kuzbassnews.ru
19/01/2026
Общество

Популярное за месяц
В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища
Места купания в Новокузнецком районе с 18 по 19 января 2026 года при праздновании Крещения Господня
15 нарушений правил перевозки детей пресекли сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка за первые два выходных дня
Первым правонарушителем 2026 года, наказанным районным судом Кузбасса, оказалась женщина
Более 600 спортивных мероприятий запланировано для кузбассовцев в новогодние каникулы
Поздравления с Новым годом в Кузбассе звучат на разных языках
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus