Творческий отчет художественной самодеятельности прошел в селе Кубитет Тяжинского округа

Концертная программа «Вольная душа, моя Россия», посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На сцене выступили творческие объединения сельского Дома культуры. Земляков порадовали участники хора «Сударушка», ансамбля «Кадриль», молодежного ансамбля «Пульс», детских коллективов «Горошинки» и «Задоринка». Также в концертной программе приняли участие и солисты.

Затем зрители посетили выставку работ декоративно-прикладного творчества участников клубных формирований сельского Дома культуры.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности