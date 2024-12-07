Тяжинский народный театр в числе лауреатов Всероссийского фестиваля сельских театральных коллективов

Состоявшийся в Ивановской области IX Всероссийский фестиваль сельских театральных коллективов объединил актеров, режиссеров и ценителей театрального искусства. Главным организатором фестиваля выступил театральный отдел Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова (город Москва).

На суд жюри и зрителей фестиваля «Театральные встречи в провинции» по итогам заочного этапа из более 40 работ было отобрано четыре постановки коллективов-финалистов. Это народный театр «Лица» из Кемеровской области, Кинельский экспериментальный театр из Самарской области, молодежный театр «Резонанс» города Приволжска Ивановской области и народный театр города Кольчугино Владимирской области.

По итогам фестиваля народный театр «Лица» со спектаклем «Прощай, Конферансье!» (поселок Тяжинский) стал лауреатом II степени. Постановка отмечена и специальным Дипломом фестиваля – «За лучшее образное решение спектакля». Анатолий Анатольевич Утробин признан лучшим актером фестиваля в номинации «Лучшая мужская роль» за блистательное исполнение роли Конферансье. Актриса Маргарита Николаевна Санина отмечена дипломом жюри за исполнение роли артистки драмтеатра Поливановой.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа