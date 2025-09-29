В Кемерове под эгидой Росгвардии состоялись военно-спортивные игры «Юный защитник» памяти героя Николая Масалова

На футбольном поле Ледового дворца «Кузбасс» при поддержке Росгвардии прошли военно-спортивные игры «Юный защитник», посвящённых памяти ветерана Великой Отечественной войны и героя Кузбасса Николая Масалова.

В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор полиции Юрий Кель, министр спорта и министр образования региона, представители ветеранских организаций и движения «Юнармия».

Обращаясь к участникам, генерал-майор Юрий Кель пожелал юнармейцам успехов в прохождении испытаний, подчеркнув, что ребята являются будущими защитниками Отечества и примером для своих сверстников.

В играх приняли участие команды из 26 муниципалитетов Кузбасса, каждая из которых состояла из пяти юнармейцев в возрасте от 14 до 17 лет. Программа соревнований предусматривала прохождение военизированной полосы с препятствиями. Юнармейцам предстояло на время упражняться в сборке-разборке автомата Калашникова, преодолевать «заражённую» местность с применением средств химзащиты, а также условные рвы, колючую проволоку и другие препятствия. Все задания выполняются командами в полном составе и экипировке.

Особый интерес участников вызвала выставка, подготовленная бойцами ОМОН «Оберег» Росгвардии. Юным защитникам продемонстрировали служебные автомобили, средства инженерного разминирования, специальные средства и макеты вооружения. Кроме того, ребята смогли пообщаться с росгвардейцами и задать вопросы о службе в войсках национальной гвардии России.

По итогам состязаний победители и призёры были отмечены медалями, а также особыми кубками, выполненными в форме знаменитого памятника «Родина-мать, зовёт!» в Волгограде, что придало церемонии награждения особую символичность и торжественность.

Фото: Росгвардия