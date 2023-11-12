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В Кемерове состоялись чемпионат и первенство Кузбасса по пауэрлифтингу

В соревнованиях (по жиму и жиму классическому) среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, девушек и юношей, ветеранов приняло участие 186 спортсменов из городов и округов региона. Тяжинский округ представляли Дмитрий Василенко и Петр Шаров (тренер-преподаватель Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Анна Александровна Ракитская).
Дмитрий Василенко занял третье место среди юношей в весовой категории до 74 килограммов с результатом 95 кг. Петр Шаров вышел на второе место среди юниоров в весовой категории до 105 килограммов с результатом 152,5 кг.

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kuzbassnews.ru
12/11/2023
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