В Кузбассе благодаря вмешательству прокуратуры перед работниками коммерческой организации погашена задолженность по зарплате свыше 7 млн рублей
Прокуратура Анжеро-Судженска провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности компании «Теплоресурс».
Установлено, что организацией не выплачена заработная плата 311 работникам за сентябрь 2024 года, сумма задолженности превысила 7 млн рублей.
С целью восстановления нарушенных прав граждан прокуратура внесла представление генеральному директору общества.
В настоящее время благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Кроме того, работодатель выплатил работникам компенсацию за нарушение их трудовых прав на общую сумму более 220 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба прокуратуры области
15/11/2024