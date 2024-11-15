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В Кузбассе благодаря вмешательству прокуратуры перед работниками коммерческой организации погашена задолженность по зарплате свыше 7 млн рублей

Прокуратура  Анжеро-Судженска провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности  компании «Теплоресурс».

Установлено, что организацией не выплачена заработная плата 311 работникам за сентябрь 2024 года, сумма задолженности превысила 7 млн рублей.

С целью восстановления нарушенных прав граждан прокуратура внесла представление генеральному директору общества.

В настоящее время благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Кроме того, работодатель выплатил работникам компенсацию за нарушение их трудовых прав на общую сумму более 220 тыс. рублей.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
15/11/2024
Происшествия
Анжеро-Судженск
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