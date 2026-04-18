В Кузбассе первая партия клубники из Киргизии прошла фитосанитарный контроль Россельхознадзора

7 мая 2026 года государственным инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформлен акт карантинного фитосанитарного контроля на 1,5 т свежей клубники, ввезенной в Кемерово из Киргизии.

Получатель известил о поступлении подкарантинной продукции, которая сопровождалась фитосанитарным сертификатом. Специалистами надзорного ведомства были отобраны образцы для лабораторной экспертизы с целью установления карантинного фитосанитарного состояния.

По результатам исследований, проведенных Кемеровским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинные объекты не обнаружены.

На основании заключения лаборатории Россельхознадзором выдан акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающий право на использование продукции по назначению.