В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие деклараций на серийный выпуск пшеницы в связи с нарушениями при оформлении

21 ноября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факты нахождения в обращении двух деклараций на серийный выпуск пшеницы урожая 2024 года, оформленных с нарушением процедуры декларирования.

Так, индивидуальные предприниматели задекларировали пшеницу для кормовых целей, но в ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия установлено, что при оформлении деклараций о соответствии (электронная версия) на сайте Федеральной службы по аккредитации протоколы испытаний внесены с данными об испытательной лаборатории, которая отсутствует в Едином государственном реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).

Кроме того, согласно информации, полученной от органов государственной власти, лаборатория испытательного центра физически отсутствует по указанному адресу.

Заявителями деклараций являются сельхозтоваропроизводители из Прокопьевского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате решением ведомства от 21 ноября 2025 года декларации о соответствии признаны недействительными, а хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителям предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов, соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления», изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.