В Кузбассе Россельхознадзор привлек организацию к административной ответственности за несоблюдение регламента применения пестицидов и агрохимикатов

27 августа 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел инспекционный визит при помощи мобильного приложения «Инспектор» в отношении предприятия, осуществляющего производство и реализацию рапса в Юргинском районе Кемеровской области — Кузбасса.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия, состоявшегося по требованию прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса, было установлено, что хозяйствующий субъект использовал пестициды с действующими веществами, неразрешенными к использованию на сельскохозяйственной культуре — рапс. Кроме того, предприятие разместило в местной газете объявление о предстоящей обработке посевов рапса, в котором отсутствовали наименования запланированных к применению пестицидов, кадастровый номер, адрес либо местоположение земельного участка, где запланировано применение пестицидов, дат применения пестицидов, способа и дозировки применения пестицидов, класса опасности пестицида для человека/пчел, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Выявленные факты являются нарушением ч.2 ст. 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также п. 2,3,4 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490 «О пчеловодстве в Российской Федерации».

17 сентября 2025 года по результатам проверки ведомством возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.3 КоАП Российской Федерации.

29 сентября 2025 года при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении ведомство привлекло сельхозтоваропроизводителя к ответственности в виде штрафа.