В Кузбассе Россельхознадзор продолжает мониторинг урожая на безопасность по части содержания пестицидов и нитратов

Специалисты Россельхознадзора продолжают мониторинг качества сельхозпродукции и напоминают аграриям о необходимости строгого соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, а также соблюдения обязательных требований земельного законодательства и законодательства в сфере агрохимической безопасности.

Так, в августе 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездные обследования земельных участков хозяйств ООО «Гефест», ООО «Весна», ООО «КХ Заречное», ИП ГК(Ф)Х Мовсесян А.А., расположенных в Беловском, Крапивинском, Юргинском и Гурьевском районах Кемеровской области-Кузбасса. Мероприятия были направлены на контроль соблюдения норм безопасного применения пестицидов и агрохимикатов при выращивании продукции в условиях открытого грунта.

Обследованная площадь составила 963 га, на которой были отобраны пробы картофеля, пшеницы, овса, ячменя для проведения исследований на остаточное содержание пестицидов и нитратов. Пробы направлены для исследований в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Полученные данные «расскажут» о соблюдении сельхозпроизводителями регламентов применения пестицидов и агрохимикатов.

Мероприятия по отбору проб урожая с целью мониторинга безопасности растительной продукции на содержание остаточного количества пестицидов проводятся ведомством ежегодно, начиная с теплиц и заканчивая продукцией полей. В настоящее время по результатам лабораторных исследований превышения максимально допустимых уровней содержания пестицидов не обнаружено.