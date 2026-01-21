В Кузбассе Россельхознадзор с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для сельхозтоваропроизводителя

20 января 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для предприятия ООО «СП Гефест», выращивающего зерновые и зернобобовые культуры, семена масличных культур на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.

Хозяйствующему субъекту разъяснены требования действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, дана консультация по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

Кроме того, сельхозтоваропроизводитель получил подробные разъяснения действующего законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. В частности, по вопросам процедуры подтверждения соответствия зерна в форме декларирования соответствия, проводимого по единым правилам и схемам, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна».