Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор выдал 59 владельцам ЛПХ предостережения за отказ от предоставления сведений для учета сельхозживотных в «Хорриот»​

С января по август 2025 года 59 граждан из Прокопьевского, Новокузнецкого, Тисульского и Кемеровского муниципальных округов, а также городов Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Белово и Анжеро-Судженск отказались предоставлять принадлежащих им сельскохозяйственных животных для проведения обязательных противоэпизоотических и профилактических мероприятий, а также сообщить полные сведения, необходимые для учета животных в одном из компонентов ФГИС «ВетИС» – «Хорриот».

Информация о несоблюдении обязательных требований ветеринарного законодательства поступила в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора из учреждений по борьбе с болезнями животных, входящих в структуру государственной ветеринарной службы Кузбасса.

Вышеуказанные факты стали основанием для объявления в период с 9 января по 31 августа 2025 года в адрес всех владельцев предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, владельцам личных подсобных хозяйств рекомендовано незамедлительно в полном объеме провести плановые ветеринарные обработки, исследования и вакцинацию сельскохозяйственных животных, а также  представить полные сведения, необходимые для учета животных.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что уже более года — с 1 сентября 2024 года — маркирование и учет крупного рогатого скота в Российской Федерации являются обязательными и подразумевают внесение информации о животном, промаркированном в соответствии с ветеринарными правилами, с присвоением животному уникального буквенно-цифрового идентификационного номера.

При этом согласно закона «О ветеринарии», ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, которые обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства. 

Общество
kuzbassnews.ru
11/09/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus