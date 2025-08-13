В Кузбассе с участием Россельхознадзора обсудили мероприятия по государственному мониторингу пшеницы урожая 2025 года

8 августа 2025 года в Кемерово заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова и директор Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» Евгений Конаржевский приняли участие в совещании со специалистами региональных и муниципальных отраслевых органов власти и сельхозпроизводителями, выращивающими на территории региона пшеницу. Встреча состоялась под руководством заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Алексея Казакова.

Представитель надзорного ведомства напомнила, что во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №176 в 2025 году в отношении зерна мягкой и твердой пшеницы запланировано проведение государственного мониторинга, необходимого для обеспечения прослеживаемости. Будучи бесплатным для сельхозпроизводителей, госмониторинг зерна позволит получить полные и достоверные данные о его потребительских свойствах. На территории Кузбасса исследования проб пшеницы проводятся силами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», а запланированный объем составляет 43,5 тыс. исследований.

При этом отмечено, что товаропроизводитель обязан вносить данные о собранном урожае во ФГИС «Зерно» — это может производиться как в каждый день уборки, так и за 5 дней подряд в последний уборочный день. Учитывая, что ранее система не позволяла вносить изменения, в настоящее время важно обращать внимание, что после внесения информации данные можно будет редактировать по мере уборки урожая и вносить новые.

Кроме того, Марина Язькова еще раз обратила внимание на типичные ошибки, допускаемые сельхозпроизводителями при оформлении товаросопроводительных документов для реализации зерна (деклараций о соответствии, СДИЗ). Одной из таких ошибок является отсутствие полного перечня исследований на остаточное количество пестицидов, применяемых при выращивании и хранении зерна. Участники совещания получили ответы на актуальные вопросы, в том числе касающиеся работы в информационных системах «Сатурн» и «Зерно», в части экспорта зерна, мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Кемеровской области- Кузбасса.

В завершение выступления представители Россельхознадзора напомнили, что готовы оказывать всестороннюю помощь сельхозпроизводителям в прохождении всех этапов госмониторинга и в решении практических вопросов при работе в информационных системах Россельхознадзора, в том числе интегрированных с другими отраслевыми системами.

Следует добавить, что в Кемеровской области — Кузбассе уже приступили к исполнению Плана осуществления мониторинга зерна в 2025 году, утвержденного Минсельхозом России. Так, 11 августа в хозяйствах Ленинск-Кузнецкого и Гурьевского муниципальных округов отобраны первые пробы пшеницы.