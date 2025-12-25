В Кузбассе суд оштрафовал землепользователя за невыполнение предписаний Россельхознадзора

16 декабря 2025 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило судебное решение, в соответствии с которым АО «Управление по профилактике и рекультивации» назначен штраф в размере 50 000 рублей. Основанием для привлечения нарушителя к административной ответственности по части 25 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации стало неисполнение в срок законного предписания надзорного органа.

Факты не проведения мероприятий по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению плодородия почв и приведению земель в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования были зафиксированы в ходе выездного обследования в сентябре 2025 года в границах Прокопьевского муниципального округа. Так, нарушения, допущенные на площади 3 447 кв. м в результате производственной деятельности юридического лица, подтверждены с помощью средств фотофиксации.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства возбудил в отношении АО «Управление по профилактике и рекультивации» административное дело, материалы которого были направлены в мировой суд по территориальному признаку для рассмотрения и принятия cоответствующего решения.

В свою очередь, Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора в адрес нарушителя выдано повторное предписание со сроком исполнения до 7 апреля 2026 года.