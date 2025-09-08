В Кузбассе транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже кофе

Сотрудники линейного отделения полиции на станции Юрга Кузбасского ЛУ МВД России задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в краже товара из магазина на площади у железнодорожного вокзала.Транспортные полицейские установили, что злоумышленник зашел в торговый зал, убедился, что за ним никто не наблюдает, и стал прятать под куртку упаковки с кофе.Набрав 12 пакетов, злоумышленник вышел из помещения, не рассчитываясь за товар.Похищенное он продал случайным прохожим. Ущерб, причиненный торговому предприятию, составил почти три тысячи рублей.Отделением дознания Кузбасского ЛУ МВД России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок два года. Фото: Кузбасского ЛУ МВД России