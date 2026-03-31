В Кузбассе завершена подготовка пунктов временного размещения жителей подтопляемых территорий

В Кузбассе завершились проверки готовности пунктов временного размещения людей из зон возможного подтопления – все они готовы к приему эвакуированных.

«Всего пунктов временного размещения создано 550, во всех территориях возможного подтопления. Суммарная их емкость – около 124 тысяч мест. Чаще всего для них выделены здания социального назначения – школы, клубы, санатории, спортивные объекты. В них легче обеспечить необходимые условия для проживания, включая тепло, питание, медицинскую помощь и связь. Для семей с детьми, насколько возможно, предусматриваем отдельные жилые комнаты, а также специализированный инвентарь: детские кроватки, пеленальные столы и коляски. Узнать адреса ближайших пунктов временного размещения можно на сайте администрации вашего муниципального образования», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Также в регионе организован круглосуточный мониторинг паводковой ситуации. Муниципалитеты подготовили к работе 24 комплекса видеонаблюдения. С начала ледохода на территории области наблюдение за уровнями рек будет осуществляться с помощью 59 гидропостов. В Кемерове, Юрге, Таштаголе, Мысках, Междуреченске проведены взрывные работы на реках. Ликвидированы все ледовые переправы, завершена распиловка льда, продолжается расчистка русел рек — из 4,3 км уже расчищено свыше 2 км.

