В Кузбассе завершился всероссийский турнир по муайтаю, посвященный памяти погибших героев Росгвардии

В Кемерове завершился общероссийский турнир по муайтай, организованный в честь памяти доблестных защитников страны, в том числе сотрудников Росгвардии, отдавших свои жизни.

Масштабный чемпионат по тайскому боксу (муайтай) состоялся в спортивном комплексе «Кузбасс-Арена». Мероприятие было посвящено спортсменам-воинам, павшим в локальных войнах и вооруженных столкновениях. В список увековеченных героев вошли сотрудники войск правопорядка, погибшие в разные годы при исполнении служебного долга.

Турнир в этом году был приурочен к празднованию 80-летия Великой Победы и Году защитника Отечества, собрав спортсменов из 16 субъектов России. На торжественном открытии присутствовали семьи погибших кузбассовцев, заслуженные ветераны, представители региональной администрации и начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель. Участники и зрители почтили минутой молчания светлую память павших спортсменов-героев, в том числе сотрудников Росгвардии: капитана милиции Алексея Отческих, лейтенанта Юрия Латыпова, рядового Заура Ахмедова, старшего лейтенанта Сергея Шлее, майора Александра Иванова, полковника Игоря Мурзина и прапорщика Илью Михалева.

Чемпионат России по муайтаю, прошедший в Кемеровской области в 21-й раз, длился несколько дней. В соревнованиях приняли участие свыше 400 спортсменов. По словам организаторов, уровень подготовки мероприятия был высоким, а борьба – острой на протяжении всего турнира.

Фото: Росгвардия