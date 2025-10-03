В Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса Россельхознадзор обязал землепользователя устранить зарастание более 980 га сельхозугодий

Зарастание двух земельных участков на площади более 980 га, входящих в состав единого землепользования общей площадью 1 111,63 га, было выявлено в августе 2025 года инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия инспектор ведомства зафиксировал зарастание сорной травянистой (бодяк полевой, пырей ползучий, осот полевой, молочай, редька дикая, вьюнок полевой, полынь обыкновенная, хвощ полевой, одуванчик лекарственный, овсюг, чертополох и др.) растительностью, а также вблизи защитных полос начальную стадию зарастания молодняком древесной растительности высотой от 1 до 3 метров (осина, клен, тополь).

Таким образом, какая либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В связи с этим, 18 сентября 2025 года землепользователю участков выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесно-кустарниковой растительности, по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.