В Новокузнецке в 2026 году завершится реализация федерального проекта «Чистый воздух»

В 2026 году в Новокузнецке завершается реализация федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

По сравнению с 2017 годом вредные выбросы в атмосферу в городе сократились на 34,2%, или на 35,7 тысячи тонн.

Крупные промышленные предприятия вложили в современные системы очистки 21 млрд рублей, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Так, «РУСАЛ Новокузнецк» с 2019 по 2025 годы потратил масштабную программу экологической модернизации предприятия 6,5 млрд рублей. По итогам 2025 года общий объем выбросов опасных загрязняющих веществ сократился более чем на 20%, по сравнению с базовым уровнем 2017 года.

Благодаря мероприятиям программы экологической модернизации, проведенным на «Кузнецкой ТЭЦ», удалось снизить выбросы золы и сажи на 300 тонн.

Техническое перевооружение ферросплавных печей на «Кузнецких ферросплавах» позволило снизить выбросы на 2,3 тыс. тонн к 2026 году (это более 30% по отношению к уровню валовых выбросов 2017 года).

Фото: РУСАЛ

05/05/2026
