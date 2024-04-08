В Прокопьевском муниципальном округе Кузбасса обнаружена несанкционированная свалка

При осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора) должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в марте 2024 года обнаружена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на землях сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 42:10:0201005 в границах Прокопьевского муниципального округа на площади 0,2404 га. Главе Прокопьевского муниципального округа объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.