В Шерегеше стартовал фестиваль «ГрелкаФест»

На горнолыжном курорте «Шерегеш» проходит ежегодный костюмированный фестиваль «ГрелкаФест». В этом году он посвящен теме морских пляжей, а потому склоны горы Зеленой превратились в импровизированное побережье. Программа фестиваля включает семь тематических спусков, командные соревнования, водные баталии на снегу, и даже регистрацию браков.

Фестиваль начался с установки рекорда России. 9 апреля более 50 женщин-предпринимательниц в деловых костюмах совершили спуск «Красная дорожка» с горы Зеленая, тем самым установив новый мировой рекорд. Фиксацию рекорда провели специалисты Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кузбасса, данные переданы для официальной регистрации.

В нынешнем году «ГрелкаФест» впервые стал местом масштабных командных состязаний. Гостям фестиваля помогли разделиться на два лагеря: поклонников горных лыж (капитан — Митя Фомин) и сторонников сноуборда (капитан — Клава Кока). В течение четырех дней команды будут соревноваться и получать очки за фигурные прыжки в бассейн, спуски со склона, участие в креативных вечеринках и конкурсах. В финале определят команду, которая получит главный титул — «Капитан Грелки 2026».

В рамках «Свадебного спуска» на горе зарегистрировали брак семь пар — из Кузбасса, Красноярска, Томска, Омска и Новосибирска. 

10 апреля прошли «Свадебный» и «Карнавальный» спуски.

11 апреля пройдут спуски «Совершенно-летний», «Морской» и «Ночной», выступление Клавы Коки, а затем массовый ночной флешмоб «Море снега»: участники выстроятся на склоне в большой корабль с живой световой анимацией.

В воскресенье, 12 апреля, состоится финальный «Пижамный спуск».

 

Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
11/04/2026
