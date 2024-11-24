В Шерегеше стартовал горнолыжный сезон

Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» открыл горнолыжный сезон 2024/25 традиционным «Шерегешфестом». Участие в фестивале приняли около 4,5 тысячи человек. Гостей поприветствовал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Сегодня мы открываем горнолыжный сезон одними из первых в стране. Ежегодно это событие объединяет в Геше любителей горных лыж и сноуборда со всей страны. Ценители нашего пухляка приезжают за уникальным катанием, многих притягивает праздничная атмосфера, которая сохраняется здесь на протяжении всего сезона. Качество отдыха в Шерегеше с каждым годом повышается, мы планомерно идем к тому, чтобы он был курортом мирового уровня», — сказал Илья Середюк.

На сегодняшний день туристская инфраструктура СТК «Шерегеш» включает в себя 93 гостиницы, 77 ресторанов, кафе и баров, 20 канатных дорог, 50 спа- и банных комплексов, 30 пунктов проката, 21 инструкторскую школу, 20 открытых бассейнов, 3 снегоходные трассы, 10 маршрутов фрирайда, 16 автостоянок и 60 километров горнолыжных трасс.

В этом горнолыжном сезоне в «Шерегеше» откроются три новые трассы в секторе Е на горе «Асыр». В секторе F начнет работу кресельная канатная дорога «Шермонт» протяженностью 1,4 км с пропускной способностью 2 700 человек в час, а также трасса для беговых лыж протяженностью в 1,8 км с пунктом проката. На выкате сектора А появится новое модульное здание, в котором будут располагаться дежурные сотрудники полиции, а также бригады скорой помощи.

Еще одна новинка сезона — «Ферма Альпак» в секторе Е. Помимо 10 альпак здесь будут жить 10 кроликов и шесть карликовых барашков Уэссан. Сегодня ферму посетили участники социального тура «Шерегеш для детей», организованного для детей из семей участников специальной военной операции из Таштагольского муниципального района.

В течение дня в секторе А проходила семейная анимационная программа, спортивные конкурсы и розыгрыши призов. Участники фестиваля создали новый арт-объект курорта в виде большого сердца. Состоялся приветственный спуск представителей горнолыжных комплексов Кузбасса, выезд снегоходов и колонны райдеров.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса