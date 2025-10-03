В транспортной полиции Кузбасса открылась ретро-выставка

В рамках декады пожилых людей в Кузбасском ЛУ МВД России состоялось праздничное мероприятие, на котором чествовали ветеранов органов внутренних дел на транспорте. Руководитель транспортной полиции Кузбасса полковник полиции Денис Левашов обратился к каждому из них со словами признательности за многолетний добросовестный труд и помощь, которую они оказывают нынешним стражам правопорядка. Почти каждый ветеран сегодня в той или иной форме участвует в решении задач, стоящих перед ведомством.

В День пожилого человека в музее Кузбасского ЛУ МВД России ветераны транспортной полиции представили «Ретро–выставку» из предметов быта, одежды, фотографий, документов, рассказывающих о жизни людей в прошлом столетии. Уникальная экспозиция, в которой каждый экспонат имеет историю, позволила погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи.

Особое место среди выставленных предметов занял редкий патефон 1950-х годов, ставший подарком музею Кузбасского ЛУ МВД России от дочери Павла Каверина, ветерана тыла и бывшего сотрудника линейного отдела милиции на станции Топки. На выставке представлена старинная швейная машина, утюг, сито для муки 30-х годов XX века, керосиновые лампы и другие предметы повседневной жизни. Ветераны с радостью делились с молодыми сотрудниками воспоминаниями о том, как использовались эти предметы и о произошедших переменах.

Ярким акцентом праздника стал концерт, организованный для представителей старшего поколения творческими коллективами города Кемерово.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России