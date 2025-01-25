В Доме культуры «Юбилейный» собралось более 200 самодеятельных артистов. Участники регионального фестиваля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, представили на суд зрителей патриотические песни и лирические композиции.

Победители второго муниципального этапа станут участниками областного отборочного тура, который пройдет 8 февраля 2025 года в Тяжинском Доме культуры «Юбилейный».

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности