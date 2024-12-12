В Тяжине состоялся торжественный прием, посвященный Дню добровольца (волонтера)

В Доме культуры «Юбилейный» глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров поприветствовал присутствующих и поблагодарил добровольцев за бескорыстный и самоотверженный труд.

Кто-то из волонтеров помогает участникам СВО, ветеранам, семьям мобилизованных граждан, инвалидам. Кто-то оказывает поддержку при возникновении чрезвычайных ситуаций, организации различных мероприятий, масштабных праздников, флэшмобов, занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

В Тяжинском округе действуют волонтерские школьные отряды, штаб добровольцев «Волонтеры Победы», волонтеры-молодогвардейцы, серебряные волонтеры объединения «Энергия добра» и волонтерское движение жителей округа «Своих не бросаем». Свой вклад в развитие добровольчества вносят участники отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума. За активную волонтерскую деятельность, почетными грамотами и благодарственными письмами отметили студентов-добровольцев: Вадима Кузьменко, Юрия Пырова, Евгения Гинтерова, Вячеслава Протопова, Александра Роженцева и Анастасию Коваленко.

Неравнодушные жители округа получили нагрудные знаки «Лидер добровольческого движения», благодарственные письма, Почетные грамоты главы округа и Совета народных депутатов, благодарственные письма окружного местного отделения Кузбасского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», благодарности Благотворительного фонда «Память поколений» и регионального центра развития добровольчества «БлагоДарю».

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа